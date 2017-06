Banco Santander cede il 2% a Madrid dopo salvataggio Banco Popular, farà aumento da 7 mld

Titta Ferraro 7 giugno 2017 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Fitte vendite a Madrid sul titolo Banco Santander dopo che questa mattina la maggiore banca iberica ha annunciato che rileverà il controllo di Banco Popular al prezzo simbolico di 1 euro per scongiurare il rischio bail-in. L'operazione richiederà una ricapitalizzazione da 7 miliardi di euro a copertura dei costi necessari per consolidare il bilancio del Banco Popular. Secondo la Bce, il Banco Popular era “incapace di onorare i propri debiti” e altre “obbligazioni” e quindi vicino al fallimento.

Il titolo Santander cede il 2% in avvio di giornata a Madrid a quota 5,69 euro.