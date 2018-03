Banche, Ue su NPL: le proposte sugli accantonamenti a seconda della natura dei crediti

Laura Naka Antonelli 14 marzo 2018 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha presentato le sue proposte in materia di gestione e accantonamenti nei bilanci delle banche degli NPL, i crediti deteriorati.Per coprire i crediti deteriorati non garantiti, le banche avranno due anni di tempo: nel primo anno la copertura dovrà essere pari al 35%, e nel secondo dovrà salire al 100%.Nel caso dei crediti deteriorati garantiti, la copertura dovrà essere del 100% entro otto anni.In particolare, del 5% nel primo anno, del 10% nel secondo anno, del 17,5% nel terzo anno, del 27,5% nel quarto anno, del 40% nel quinto anno, per proseguire fino ad arrivare al 100% nell'ottavo anno.