BCE: Lane, non è il momento di parlare di strette sui tassi

Luca Fiore 19 giugno 2018 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

È troppo presto per parlare di un rialzo dei tassi di Eurolandia. Per Philip Lane, n.1 della Banca centrale irlandese, non è il caso di parlare di un evento che, stando alle indicazioni arrivate dall’ultimo meeting dell’Eurotower, dovrebbe accadere tra oltre 12 mesi.“Affronteremo queste tematiche più avanti”, ha detto il membro del Consiglio Direttivo della BCE nel corso di un’intervista concessa alla CNBC a Sintra, in Portogallo.