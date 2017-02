Auto: immatricolazioni Europa in rialzo di oltre il 10% a gennaio

Valeria Panigada 16 febbraio 2017 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'anno positivo per il mercato auto in Europa. Secondo i dati diffusi oggi dall'Associazione dei costruttori europei di auto (Acea), le immatricolazioni in Europa (Ue+Efta) sono state pari a 1,2 milioni di unità, evidenziando un aumento del 10,1% rispetto al gennaio 2016. Tra i maggiori mercati, Spagna (+10,7%), Francia (+10,6%), Germania (+10,5%) e Italia (+10,1%) hanno registrato le performance migliori, con una crescita delle immatricolazioni a doppia cifra. Anche il Regno Unito ha mostrato un miglioramento ma a un ritmo decisamente più modesto (+2,9%).