Auto elettriche e ibride: nel 2017 vendite salite del 39% nell'Ue

8 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Ilmercato dell'auto green accelera. Secondo i dati diffusi oggi dall'Anfia, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa nell'Unione europea (Ue+Efta) sono salite del 39% nel 2017, avvicinandosi alla soglia del milione di unità, per la precisione a 953.355 unità, e arrivando a ricoprire il 6% del mercato auto. Il 48% delle auto “ecofriendly” riguarda le auto ibride tradizionali (full and mild hybrids). I primi cinque mercati europei a trazione alternativa sono: Italia (24,1% del mercato Ue+Efta), UK (12,6%), Germania (12,4%), Francia (11,4%) e Norvegia (8,7%). Nel 2017 il mercato tedesco ha sorpassato quello francese, posizionandosi come terzo paese per volumi di auto alternative immatricolate. Tra i Paesi europei, Norvegia, Italia e Svezia sono quelli che hanno il mercato ad alimentazione alternativa che pesa di più.