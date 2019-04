Auto: -3,6% a marzo per immatricolazioni Ue+Efta

Daniela La Cava 17 aprile 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Il mercato europeo dell'auto frena a marzo. Secondo i dati diffusi dall’Acea le immatricolazioni nell'Ue+Paesi Efta sono scese del 3,6% a 1.770.849 unità. Il consuntivo del primo trimestre chiude invece con una flessione del 3,2% dovuta a cali in 21 dei 31 mercati considerati.Secondo l'analisi di Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "dai dati statistici diffusi oggi e dal contesto economico scaturisce un quadro del mercato europeo dell’auto penalizzato dall’effetto congiunto di fattori di freno specifici, come la demonizzazione del diesel, o comuni all’intera economia come il quadro congiunturale e, per il Regno Unito, anche la Brexit".