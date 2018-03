ArcelorMittal: joint venture con Nippon Steel per rilevare Essar Steel India

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Al via la joint venture tra ArcelorMittal e Nippon Steel & Sumitomo Metal. In una nota stampa il big europeo dell'acciaio ha annunciato di avere siglato un'intesa con il gruppo giapponese per rilevare l'indiana Essar Steel. Non sono stati indicati i dettagli finanziari dell'operazione che deve ottenere il nulla osta da parte delle autorità competenti.