ArcelorMittal: in arrivo tagli alla produzione di acciaio in Europa, titolo crolla del 5%

Daniela La Cava 6 maggio 2019 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Tagli alla produzione di acciaio per ArcelorMittal. Il colosso siderurgico e minerario, che lo scorso novembre ha assunto il controllo delle operazioni dell'italiana Ilva, ha annunciato questa mattina che ridurrà temporaneamente la produzione di acciaio in Europa di circa tre milioni di tonnellate annue. In particolare, la produzione verrà sospesa negli stabilimenti siderurgici di Cracovia in Polonia e ridotta in quello della Asturie in Spagna.Quanto all'Italia, l'aumento previsto del livello di produzione di acciaio al ritmo annuale di 6 milioni tonnellate, spiega la società in una nota, subirà un rallentamento in scia alla decisione di ottimizzare i costi e la qualità.Sulla Borsa di Amsterdam, ArcelorMittal perde quota: il titolo lascia sul parterre oltre il 5 per cento.