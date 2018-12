ArcelorMittal: Standard Ethics conferma rating "E+"

Daniela La Cava 19 dicembre 2018 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics (SE) ha confermato il rating "E+" assegnato ad ArcelorMittal. In una nota l’agenzia di rating spiega che “apprezza non solo l'indipendenza e la diversità del cda di ArcelorMittal (anche se è consigliabile il raggiungimento della parità di genere) ma anche la nomina di un consigliere non esecutivo indipendente, ed accoglie con favore la politica aziendale in materia di diritti umani, la quale appare ancorata ai principi guida Onu su imprese e diritti umani, alla dichiarazione universale dei diritti umani, alla dichiarazione dell'oil sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e il Global compact delle nazioni unite” e considera “positivamente anche l’inclusione dei temi di sostenibilità all’interno del comitato nomine, compensi e corporate governance". Secondo Standard Ethics, è però auspicabile l'inclusione all’interno del codice di condotta e delle politiche societarie di formali riferimenti alle linee guida ed alle strategie di sostenibilità promosse dall'Onu, dall'Ocse e dall'UE.Poiché ArcelorMittal opera in un settore industriale ad alto impatto ambientale, SE continuerà a monitorare eventuali questioni ambientali che potrebbero sorgere in futuro.Standard Ethics precisa infine che includerà nelle proprie valutazioni anche i recenti piani industriali nonché gli investimenti nel settore ambientale ed occupazionale che verranno adottati da ArcelorMittal per il rilancio dell'Ilva di Taranto in Italia.