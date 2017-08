Alert terrorismo, Finlandia: Turku, uomo accoltella 8 persone. Un morto

Laura Naka Antonelli 18 agosto 2017 - 17:49

MILANO (Finanza.com)

All'indomani della strage di Barcellona, un uomo accoltella diverse persone in strada a Turku, in Finlandia. Almeno 7-8 persone sarebbero state attaccate da un'arma da taglio e, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe un morto.Notizie frammentarie, si parla anche della possibilità di un attacco sferrato da più uomini, che avrebbero gridato "Allah Akbar".Il Guardian riporta le indiscrezioni della principale emittente televisiva in Finlandia, YLE Uutiset, secondo cui almeno una persona sarebbe stata vista a terra nella piazza del mercato di Puutori, a Turku, mentre diversi sarebbero i feriti.Il quotidiano finlandese Turun Sanomat riporta che almeno una persona avrebbe perso la vita, e che la polizia starebbe ispezionando diversi treni e autobus.