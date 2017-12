Airbus: maxi ordine da Indigo Partners da quasi 50 miliardi di dollari, ricevuta commessa anche da China Aircraft Leasing

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Airbus ha finalizzato un ordine da Indigo Partners per 430 apparecchi della famiglia A320neo. Si tratta del contratto più importante nella storia del colosso aeronautico europeo dal valore di 49,5 miliardi di dollari, pari a 42 miliardi di euro. Non solo. Airbus ha ricevuto anche una commessa per altri 50 A320neo da China Aircraft Leasing per un valore di 5,42 miliardi di dollari, vale a dire 4,5 miliardi di euro, al prezzo di catalogo.