Airbus, Leonardo e Fokker: la Spagna ordina 23 elicotteri Nh90

Alessandra Caparello 28 dicembre 2018 - 15:00

Airbus Helicopter insieme a Leonardo e all’olandese Fokker hanno ottenuto una commessa da 1,38 miliardi di euro in Spagna per la realizzazione di 23 elicotteri Nh90. Lo riporta oggi il quotidiano francese La Tribune. Le tre società unite nel consorzio NhIndustries in totale nel 2018 hanno ricevuto ordini per 543 elicotteri Nh90 in tutto il mondo.