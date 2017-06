Agenda della settimana: risposta positiva da mercato a salvataggio banche venete. Attesa per inflazione Eurozona (analisti)

Daniela La Cava 26 giugno 2017 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

La settimana è iniziata sui mercati ancora sotto il segno della continuità, con in primo piano le vicende delle banche venete. Nel fine settimana, il governo ha approvato il salvataggio di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, con un impegno massimo di 17 miliardi di euro."Le prime reazioni dei mercati appaiono positive avendo eliminato un significativo elemento di incertezza", commenta Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda, ricordando che "Intesa disporrà di una clausola risolutiva che prevede l’inefficacia del contratto nel caso in cui il Decreto Legge non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche o integrazioni tali da rendere l’operazione più onerosa".Questa settimana, e più precisamente venerdì 30 giugno, saranno pubblicati i dati di inflazione in Eurozona per il mese di giugno (stima preliminare) che dovrebbero confermare, secondo Biolzi, uno scenario di pressioni disinflazionistiche, rafforzando così l’idea di una Bce ancora accomodante. "Questo dovrebbe supportare i bond governativi di Eurozona, a fronte di un’offerta stimata in linea con la media settimanale di quest’anno (circa 18,5 miliardi di euro) e in gran parte proveniente dall'Italia (13 miliardi)", aggiunge l'esperto. Saranno inoltre diffusi i sondaggi di fiducia di Eurozona, la variazione della massa monetaria (M3), le vendite al dettaglio e la disoccupazione tedesche.