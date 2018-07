Aerei: domanda passeggeri continua a crescere, ma all'orizzonte rischio caro-carburante

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Continua a crescere la domanda per il trasporto aereo. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata), il traffico passeggeri a livello globale a maggio del 6,1% rispetto al corrispondente mese del 2017, dopo il +6,1% di aprile. Guardando nel dettaglio, i vettori europei hanno registrato a maggio una domanda in aumento del 6,2%, in accelerazione rispetto al +3,4% di aprile, nonostante gli scioperi di alcune compagnie e segnali divergenti sullo scenario economico. Sul settore aereo, avverte però Iata, potrebbe pesare il rischio per il caro-petrolio con il prezzo dei carburanti che potrebbe aumentare di circa il 26% quest'anno rispetto al 2017.