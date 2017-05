Aegon: venduti asset a Wilton RE, rally del titolo

Luca Fiore 22 maggio 2017 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Rally ad Amsterdam per il titolo Aegon, in rialzo del 5,61% a 4,67 euro. Il colosso delle assicurazioni ha raggiunto un accordo per vendere le due maggiori divisioni statunitensi a Wilton RE.



“La transazione – si legge nella nota della società – è in linea con l’obiettivo strategico della società di ridurre il capitale allocato nei businesses run-off” (rischi ad estinzione, ndr).



La vendita, rilevano gli analisti, elimina il rischio di dover ricorrere a un aumento di capitale.