Twitter: atteso il ritorno del co-fondatore Biz Stone

Daniela La Cava 17 maggio 2017 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Biz Stone, co-fondatore di Twitter con Jack Dorsey, potrebbe presto fare il suo ritorno nella società dei cinguettii. Un imminente ritorno annunciato ieri dallo stesso Stone in un blog. Stone, che aveva lasciato Twitter nel 2011, ha anticipato che il suo ritorno potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana. "Il mio focus principale sarà incentrato sulla cultura aziendale - ha scritto Stone nel blog -. E' importante che tutti comprendano la storia di Twitter e i ruoli di ognuno in questa storia. Personalizzerò l'esperienza interna, per far sì che sia percepita anche all'esterno della compagnia stessa". Stone ha tuttavia precisato che non andrà a sostituire nessuno all'interno del gruppo.