Intel: dimissioni del CEO, titolo positivo nel pre-mercato

Luca Fiore 21 giugno 2018 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Intel Corp. ha annunciato che il Chief Executive Officer, Brian Krzanich, ha presentato le dimissioni a seguito della violazione della “politica di non-fraternizzazione” . In particolare, il Ceo in passato avrebbe avuto una relazione consensuale con un sottoposto.“Visto che ci aspettiamo che tutti gli impiegati rispettino i nostri valori e aderiscano al nostro codice di condotta, il board ha accettato le dimissioni di Krzanich”. Momentaneamente, il suo posto sarà preso dal Chief Financial Officer, Bob Swan. Il titolo INTC nel pre-mercato sale del 2,4%.