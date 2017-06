Cti BioPharma: ricevuti 10 mln di dollari da Teva per vendite correlate a Trisenox

Daniela La Cava 15 giugno 2017 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Cti BioPharma ha annunciato di avere ricevuto da Teva Pharmaceutical il pagamento di 10 milioni di dollari per il raggiungimento di determinati traguardi nelle vendite di Trisenox. Cephalon, società successivamente acquisita da Teva, aveva acquistato Trisenox da Cti BioPharma. Il pagamento di una determinata somma di denaro al raggiungimento di uno specifico traguardo nelle vendite, si legge in una nota, era previsto dall'accordo siglato con Cephalon per l’acquisto di Trisenox, in base al quale Cti BioPharma potrebbe ricevere versamenti fino ad ulteriori 60 milioni di dollari statunitensi laddove Teva dovesse raggiungere specifici traguardi nelle vendite e nello sviluppo di Trisenox.