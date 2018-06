Conagra Brands acquista Pinnacle Foods per 10,9 miliardi di dollari

Luca Fiore 27 giugno 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Tonfo nel pre-mercato per il titolo Conagra Brands, in calo del 4,37% a seguito dell’annuncio dell’acquisizione di Pinnacle Foods. Il controvalore dell’operazione è pari a 10,9 miliardi di dollari: gli azionisti Pinnacle riceveranno 43,11 dollari in contanti a 0,6494 azioni Conagra per ogni titolo detenuto. Pinnacle, che ieri ha chiuso a 67,86 dollari, prima dell’avvio segna un -3,18%.