recordati: nel 2019 vede utili tra 330-335 mln, confermati obiettivi 2018

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 17:08

Recordati conferma gli obiettivi per il 2018 e annuncia quelli per il 2019. Per il prossimo anno la big del settore farmaceutico quotata a Piazza Affari prevede un’ulteriore crescita dei ricavi e della redditività "grazie - spiega in una nota - al continuo sviluppo organico delle attività e il contributo delle acquisizioni realizzate nel 2018, inclusa l’acquisizione di Tonipharm, annunciata oggi".Nel dettaglio, gli obiettivi sono di realizzare ricavi compresi tra 1.430 e 1.450 milioni di euro, un Ebitda compreso tra 520 e 530 milioni, un utile operativo compreso tra 460 e 470 milioni, e con un utile netto compreso tra 330 e 335 milioni.