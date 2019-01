doBank: vola in Borsa (+9%) dopo acquisizione dell’85% di Altamira

simone borghi 2 gennaio 2019 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Mattina di forti acquisti per il titolo doBank che guadagna oltre il 9% a Piazza Affari. A mettere le ali alle azioni la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione dell’85% di Altamira. doBank diventa così leader nel mercato europeo dei servizi di credit management.La quota oggetto di compravendita potrà inoltre essere incrementata al 100% qualora Santander, detentore del residuo 15% del capitale di Altamira, esercitasse il diritto di co-vendita previsto da accordi preesistenti.Altamira è una società leader in Sud Europa nel mercato della gestione di crediti e di asset immobiliari, con attivi in gestione pari a circa 55 miliardi di euro e una presenza nei mercati spagnolo, cipriota, portoghese e greco. Si prevede che Altamira nel 2018 consegua ricavi pari a circa 255 milioni di euro e un’Ebitda di circa 95 milioni.L’acquisizione del 100% del capitale di Altamira è valutata 412 milioni di euro in termini di Enterprise Value, oltre alla previsione di un earn-out di massimi 48 milioni legato allo sviluppo delle attività nei mercati internazionali.