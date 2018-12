doBank: no commenta su rumors su M&A, ribadito che business plan prevede crescita nel Sud Europa

Valeria Panigada 21 dicembre 2018 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

doBank non commenta le indiscrezioni di stampa su possibili operazioni di M&A, ma ribadisce che il piano industriale 2018- 2020 presentato lo scorso giugno prevede la ricerca di opportunità di crescita via fusioni e acquisizioni con un focus sul mercato del servicing dell’Europa del Sud.Secondo il quotidiano El Confidencial, doBank sarebbe tra i favoriti per l’acquisto della spagnola Altamira, la ex piattaforma del Banco Santander. L'indiscrezione parla di un'offerta tra 500 e 550 milioni di euro. doBank ha ricordato che gli obiettivi del business plan includono "la previsione di una leva finanziaria massima, in caso di operazioni di M&A, non superiore a 3x in termini di indebitamento netto/Ebitda, operazioni di M&A caratterizzate da valutazioni accretive pre-sinergie e che non prevedono il ricorso ad aumenti di capitale e un approccio cauto e selettivo all’utilizzo delle risorse, con l’obiettivo di massimizzare le prospettive di creazione di valore per gli azionisti".