doBank: concluso accordo con REV per gestione portafoglio da 2,4 mld

michele fanigliulo 24 gennaio 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

DoBank ha concluso l’accordo definitivo con REV Gestione Crediti per la gestione di un portafoglio di 2,4 miliardi.Più nello specifico dobank riceverà l’incarico per la gestione, in qualità di special servicer, di un portafoglio di crediti in sofferenza di valore pari a circa 2,4 miliardi (in termini di gross book value).I crediti oggetto dell’accordo sono stati originati da Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti. Si prevede che la gestione da parte del Gruppo doBank abbia inizio nel primo trimestre 2018. L’ammontare del portafoglio oggetto dell’accordo rende doBank, ad oggi, il principale servicer esterno selezionato da REV per la gestione del proprio portafoglio.Il presente incarico di special servicer conferma quanto previsto dal Piano Industriale ed è in linea con la strategia di crescita di doBank.Il titolo oggi cresce dello 0,6% a 13,15 euro.