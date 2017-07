doBank: anticipata chiusura periodo offerta azioni, debutto in Borsa il 14 luglio

Daniela La Cava 7 luglio 2017 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

DoBank ha annunciato questa mattina che Avio (azionista venditore) ha deciso di anticipare la chiusura del periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni di doBank nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni a Piazza Affari. L’offerta terminerà il 12 luglio 2017 (e non più il 17 luglio 2017), alle ore 11. La nuova data di pagamento delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta, si legge in un comunicato, sarà il 14 luglio 2017 (e non più il 20 luglio). La data di avvio delle negoziazioni in Borsa, previa verifica da parte di Borsa Italiana della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, è attesa per il 14 luglio.Nell’ambito dell’offerta, Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e Banca Akros agisce in qualità di co-lead manager. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di sponsor e Citigroup anche in qualità di stabilizzatore. Rothschild Global Advisory è invece advisor finanziario dell’azionista venditore e di doBank.