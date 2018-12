doBank, accordo con Fortress per gestione portafoglio crediti in sofferenza di 0,7 miliardi

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

doBank ha raggiunto un accordo con Fortress Investment Group per la gestione di un portafoglio di crediti in sofferenza ddel valore di 680 milioni di euro (in termini di gross book value). I crediti oggetto dell’accordo sono derivanti da contratti di credito ipotecario verso clienti corporate, piccole e medie imprese, originati da società del gruppo Unicredit e recentemente oggetto di cessione a Fortress, il cosidetto “Progetto Milano”. Del portafoglio complessivo, circa 470 milioni di crediti erano già affidati in gestione a doBank in forza dell’accordo quadro in essere con UniCredit.