Zucchi: scomparso il co-amministratore delegato Michel Lhoste

Valeria Panigada 8 gennaio 2018 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Vincenzo Zucchi ha annunciato la prematura e improvvisa scomparsa del proprio co-amministratore delegato, Michel Lhoste. “Siamo scioccati e molto tristi per questa terribile e inaspettata notizia - ha detto il presidente e amministratore delegato di Zucchi, Joël Benillouche - Tutta l’azienda è vicina e si stringe nel cordoglio alla famiglia di Michel, del quale ricorderemo sempre la sua grande umanità e capacità professionale”. La reazione in Borsa non è mancata: alla notizia il titolo Zucchi si è mosso in controtendenza al mercato, scendendo in maniera decisa con un calo di circa 1,5%.