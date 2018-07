Zucchi: nominato il nuovo Direttore Finanziario

Luca Fiore 13 luglio 2018 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Il Cda della Vincenzo Zucchi ha annunciato che Antonio Bulfoni è stato nominato Direttore Finanziario e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. “Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona, Antonio Bulfoni ha maturato un’esperienza ultradecennale in ambito amministrativo e finanziario ed in particolare nella gestione di crisi e del rilancio aziendale nel settore tessile, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e prestigio in società dal profilo nazionale ed anche internazionale”, riporta la nota della società.