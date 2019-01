Zucchi: Emanuele Cordara è il nuovo direttore finanziario

Daniela La Cava 29 gennaio 2019 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Emanuele Cordara è il nuovo direttore finanziario di Zucchi. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nel settore della produzione e distribuzione di biancheria per la casa nella quale si segnala che Cordara rivestirà anche la carica di dirigente preposto dell’azienda.Cordara ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore della finanza aziendale e, nello specifico, negli audit, reporting, forecasting, sviluppo di business plan e acquisti. Dopo avere ricoperto dal 2008 al 2017 la carica di cfo per Le Group Chantelle, ha proseguito il percorso professionale nel ruolo di chief accounting office del Gruppo Trussardi, "acquisendo importanti competenze nello sviluppo di strategie business-oriented e nell’efficientamento dei costi aziendali".