ZTE: effettuata la prima chiamata 5G al mondo con smartphone prototipo

Titta Ferraro 18 gennaio 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

ZTE Corporation ha annunciato che la filiale di Guangdong di China Unicom e ZTE hanno realizzato la prima chiamata 5G al mondo con lo smartphone prototipo di ZTE. Oltre a portare a termine con successo una chiamata con lo smartphone prototipo, sono stati verificati diversi servizi, come la chiamata vocale del gruppo Wechat, i video online e la navigazione web.Si tratta di fatto del primo test commerciale al mondo in cui viene effettuata una chiamata in modalità NSA, conforme al Rel-15 3GPP. Il test, rimarca ZTE in una nota, ha adottato la soluzione end-to-end 5G di ZTE, e ha connesso lo smartphone prototipo 5G di ZTE alla rete di accesso radio, a quella principale e a quella di trasporto.Sono state verificate diverse tecnologie chiave 5G come Massive MIMO, 5G NR, connettività doppia NSA, tecnologia di trasporto FlexE e 5G Common Core.Conosciuta come "la città dell'innovazione", Shenzhen è una delle prime città pilota 5G di China Unicom. Shenzhen sta verificando pienamente le capacità di rete delle apparecchiature di rete 5G, i servizi speciali, il roaming e l'interconnessione dei servizi, gettando così una solida base per l'intera costruzione commerciale della rete 5G.