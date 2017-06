Yoox, stretta partnership con l'app Lumyer per far indossare virtualmente borse, occhiali e gioielli

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Yoox, lo store online di lifestyle leader nel mondo per moda, design e arte, ha annunciato una partnership in esclusiva con Lumyer, l’app di realtà aumentata che consente agli utenti di aggiungere effetti di relatà aumentata alle loro foto e video, animandoli. Grazie alla tecnologia di realtà aumentata sviluppata da Lumyer, gli utenti potranno “indossare” e vedere su di loro una selezione di borse, occhiali e gioielli da Yoox. Le immagini scattate potranno successivamente essere condivise sui canali social direttamente dall’app in un solo click.