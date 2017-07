Yoox sale in cattedra a Piazza Affari: prezzo in riallineamento con aspettative, attesa per conti (ANALISTI)

Alessio Trappolini 17 luglio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Nel corso della sessione pomeridiana a Piazza Affari sale in cattedra Yoox net-a-porter. Il titolo della casa di moda online mostra un guadagno di circa 3 punti percentuali quando sono trascorsi pochi minuti dall’apertura di Wall Street.In attesa dei risultati del secondo trimestre 2017, in uscita il 2 agosto prossimo, il mercato ragiona sui numeri. Secondo il consensus di Bloomberg l’azienda dovrebbe presentare dei conti in linea con le stime. Ecco come si spiegano, secondo un esperto interpellato dalla nostra redazione, le recenti performance di Borsa del titolo.