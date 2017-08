Yoox Net-a-porter: Schroders sale al 5,171% (Consob)

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Schroders è diventato uno dei maggiori azionisti del gruppo Yoox Net a Porter con una quota del 5,171% del capitale. La partecipazione è detenuta in gestione non discrezionale del risparmio. La notizia è riportata sul sito Consob nella consueta comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.