Ynap: titolo in deciso ribasso, analisti guardano a stime quarto trimestre

Alberto Bolis 20 gennaio 2017 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Ynap viaggia in deciso ribasso a Piazza Affari, dove mostra una flessione di quasi 4 punti percentuali a 26 euro, con gli analisti che guardano alle stime per il quarto trimestre del 2016. "Aggiorniamo le stime di Ynap incorporando una crescita di fatturato a cambi costanti per il quarto trimestre simile a quella del terzo trimestre (circa +17%), leggermente più prudente rispetto alla stima precedente (+20% circa)", spiegano gli analisti di Equita secondo cui l'accelerazione attesa dalla nuova versione di yoox.com e dalla campagna natalizia possa essere stata compensata da un atteggiamento cauto dei consumatori in Italia e nel resto d'Europa.