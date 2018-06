Wti supera anche quota 71$, accelerano Eni & co.

Titta Ferraro 27 giugno 2018 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al rialzo del petrolio. Il futures sul WTI si è portato sopra la soglia dei 71 dollari al barile (71,33 $, +1,13%) complice l'affondo degli Usa che invitano a non importate petrolio dall'Iran a partire da mese di novembre altrimenti si potrebbe incorrere in sanzioni.Il balzo delle quotazioni del petrolio scalda a Piazza Affari i titoli del settore oil. Tenaris e Saipem segnano rialzi dell'ordine del 3,5 per cento, molto bene anche Eni (+1,8% a 15,71 euro).