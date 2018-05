Wise: Ntc rileva portafoglio prodotti in oculistica da Novartis

Daniela La Cava 31 maggio 2018 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Ntc, società italiana operante nel settore farmaceutico, ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio prodotti, nel settore oftalmico, dalla svizzera Novartis. La società, controllata da Wise sgr attraverso il fondo di private equity italiano Wisequity III, grazie a questa operazione rafforza ulteriormente la propria offerta di prodotti nell’area oftalmica, in particolare in Spagna (ma anche in Italia, Portogallo e Polonia), dove ora intende lanciare una propria rete di informatori scientifici, anche per promuovere direttamente ulteriori prodotti attualmente in via di sviluppo. L’operazione, si legge in una nota stampa, è stata finanziata con un mix di equity e di debito.