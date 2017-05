Wiit: presentata domanda ammissione alle negoziazioni su Aim Italia

Daniela La Cava 30 maggio 2017 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Wiit, uno dei principali player italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni sull'Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.



I dati del budget 2017 approvato da Wiit, segnalati nella nota stampa diffusa oggi, prevedono per l’anno in corso un valore dei ricavi e dei proventi operativi pari a 19,8 milioni di euro, con una stima di crescita del 29,1% rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2016. Al primo gennaio 2017 il valore complessivo del backlog, inteso come portafoglio ordini esistente alla medesima data e relativo a ricavi con competenza uguale o successiva, risultava pari a 58,1 milioni.