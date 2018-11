Wiit prepara il passaggio allo Star. Obiettivo? 'Accelerare ulteriormente la crescita'

Daniela La Cava 14 novembre 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Wiit prepara il passaggio dall'Aim Italia al segmento Star di Borsa Italiana. Il consiglio di amministrazione del gruppo, attivo nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, quotato sull'Aim Italia dal giugno del 2017, ha infatti esaminato e approvato la proposta di quotazione delle azioni ordinarie Wiit sul Mercato Telematico Azionario e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star. Lo si apprende in una nota della società nella quale si precisa che è stata convocata per il prossimo 30 novembre l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci chiamata a deliberare in merito a questa operazione."Oggi Wiit, anche in relazione a quando dichiarato in fase di quotazione sull’Aim Italia, ha deciso di intraprendere il percorso per il passaggio sul Mta che le consentirà di ampliare la visibilità e la platea di possibili investitori - afferma l'a.d. Alessandro Cozzi -. La quotazione sull’Aim Italia ha rappresentato una prima importante tappa e il passaggio sul Mta ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente la crescita”.