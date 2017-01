Widiba: c'è chi fa Capodanno in filiale, online

Redazione Finanza 3 gennaio 2017 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

La disponibilità di una banca 24 ore su 24 e non nei soli orari di apertura delle filiali è uno dei fattori che hanno decretato il successo della banca online. Widiba lo ha verificato mantenedo attivi i suoi servizi, automatici e non, anche nelle 48 ore a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Tra il 31 dicembre 2016 e l'1 gennaio 2017 il sito ha registrato oltre 25.000 accessi e 1.100 disposizioni bancarie. Inoltre in 75 hanno deciso di aprire un conto corrente e in 600 hanno interagito con i canali di contatto mentre sono 100 le richieste di mutuo arrivate ai consulenti della banca negli ultimi dieci giorni del mese passato.