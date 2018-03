Welfare familiare: lavoro domestico vale l'1,3% del Pil Italia

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 10:35

InItalia il settore del lavoro domestico vale l’1,3% del Pil nazionale, coinvolge oltre 2 milioni di famiglie e solo nell’assistenza agli anziani non autosufficienti consente allo Stato di risparmiare 7 miliardi di euro. Lo rileva Domina, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, invitando il governo a occuparsi del welfare familiare considerato che il 22% della popolazione italiana ha più di 65 anni e che meno del 10% degli anziani può permettersi l’assistenza privata full time con la propria pensione. Secondo Domina, i costi per l’assistenza a persona non autosufficiente oscillano tra i 14.000 e i 21.000 euro annui.