Warning di SocGen su conti quarto trimestre, pesa contesto di mercato avverso

Titta Ferraro 17 gennaio 2019 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Allarme sui conti per Societe Generale (SocGen) che ha annunciato un calo a doppia cifra (-20%) dei ricavi da servizi di investimento a causa delle difficili condizioni dei mercati e la vendita di alcuni asset. SocGen metterà a bilancio anche un onere straordinario di 240 milioni di euro derivante da alcune dismissioni come la vendita di SocGen Serbia e della quota in La Banque Postale Financement. L’istituto di credito francese ha comunque precisato che il dividendo 2018 sarà stabile rispetto ai 2,20 euro per azione distribuiti sull'esercizio precedente. Il Cet1 pè atteso tra 11,4 e 11,6%.A Parigi il titolo SocGen è arrivato a cedere oltre il 4% e al momento scende del 3,3% a 29,21 euro.