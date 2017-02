Wall Street torna dopo la pausa: futures indicano apertura positiva

Alessio Trappolini 21 febbraio 2017 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Dopo la pausa di ieri per festività oggi tornano operativi i floor di Wall Street. Prevista un’apertura positiva, con i futures sui principali indici che avanzano a ritmi sostenuti. Si fa sempre più vicino il giorno della maxi Ipo di Snapchat al Nyse. Secondo il Wall Street Journal l’app di messaggistica è pronta a sbarcare sui parterre della borsa newyorkese con una valutazione compresa fra i 19,5 e i 22,2 miliardi di dollari.



In questo quadro i contratti a termine sugli indici a stelle e strisce proseguono l’avanzata: dirige il future sul Dow Jones Industrial in salita dello 0,31%, seguono a breve distanza F S&P con un +0,26% e il F Nasdaq +0,27 per cento.