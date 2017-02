Wall Street: prevista apertura positiva, futures viaggiano in territorio positivo

Alessio Trappolini 23 febbraio 2017 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Futures positivi negli Stati Uniti nel day-after dalla diffusione delle minute Fed. Dale analisi sui verbali della Banca centrale statunitense emerge che nonostante alcuni membri abbiano fatto notare che una politica fiscale più espansiva o un ulteriore apprezzamento del dollaro possano rappresentare una serie di rischi che potrebbero portare ad un differente sentiero di politica monetaria.

Il polso del mercato, misurato in termini di probabilità implicite nei future sui Fed Funds, per adesso non crede molto all’ipotesi di un rialzo a marzo ed è più possibilista su maggio/giugno.

In questo quadro a Wall Street si prevede un’apertura sopra la parità, con il F Dow Jones Industrial che sale dello 0,13%, quello sull’S&P dello 0,11% e quello scritto sul Nasdaq dello 0,07 per cento.