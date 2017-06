Wall Street: indici inchiodati sulla parità dopo l’apertura, si guarda alla Fed

Alessio Trappolini 5 giugno 2017 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Apertura dai toni smorzati a Wall Street, dove i principali indici azionari fanno registrare un andamento piatto, dopo pochi minuti dall’apertura. Dopo i dati sul mercato del lavoro snocciolati venerdì, negli Usa prevale un atteggiamento guardingo in attesa della riunione Fed in agenda il 14 giugno prossimo.



“Il mercato dà ancora per assodato, con una probabilità del 90%, un rialzo dei tassi di 25 bps, nonostante i recenti dati macro incerti”, ha commentato Alberto Biolzi, responsabile della direzione wealth management di Cassa Lombarda.