Wall Street apre sulla parità in un clima prefestivo, attesa per i dati macro

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto praticamente sulla parità, in una seduta segnata da un clima prefestivo in vista delle ricorrenze natalizie. La domanda che si pongono tutti gli operatori riguarda il Dow Jones Industrial, se il principale indice industriale del mercato statunitense possa trovare la forza di violare la coriacea resistenza psicologica dei 20mila punti prima di natale. Fra poco meno di mezz’ora in uscita gli aggiornamenti statunitensi su vendite di case nuove e fiducia dei consumatori misurata dall’Università del Michigan. In questo quadro l’S&P ha aperto in leggerissimo calo a -0,02%, il Dow Jones Industrial cede lo 0,05% e il Nasdaq arretra dello 0,05 per cento.