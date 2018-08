Wall Street Journal: 'crisi Eurozona finita con Grecia, se non fosse per l'Italia'

Laura Naka Antonelli 20 agosto 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

"La fine del bailout maratona per la Grecia rappresenterebbe nella giornata di lunedì (oggi per chi legge) la fine, anche, della crisi dell'Eurozona - se non fosse per l'Italia, e per le paure assillanti sull'euro che, dopo tutto, non è stato messo in sicurezza". E' quanto si legge nell'articolo del Wall Street Journal "As Euro Crisis Ends, Italy Stokes Fear of a Revival"."Le scosse di mercato che si sono ripresentate la scorsa settimana sul debito italiano e i nuovi attacchi contro l'establishment europeo da parte dei politici di Roma lasciano pensare che lo spettro di una destabilizzante fuga di capitali da un paese della zona euro possa ripresentarsi di nuovo. Un primo test arriverà questo autunno, quando il nuovo governo populista italiano dovrà presentare la legge di bilancio e spiegare come coprirà le sue costose promesse agli elettori".