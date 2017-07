WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box della salute, +10% per il titolo

Luca Fiore 31 luglio 2017 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati all’anno.“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di Dedem, l’impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota della società.“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina”.Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro.