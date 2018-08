WM Capital, rinnovata la partnership con Naturhouse Italia

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

WMCaèital, società specializzata nel Business Format Franchising quotata sul listino Aim Italia, ha firmato con accordo con NaturHouse, leader nella distribuzione di prodotti alimentari naturali quotata in Spagna con la capogruppo Naturhouse Health, per rinnovare la partnership per il periodo 2018-2019. "L’accordo - si legge nella nota odierna - è finalizzato a fornire al gruppo spagnolo visibilità sul marchio Naturhouse in Italia presso potenziali nuovi partner/affiliati e stakeholder".