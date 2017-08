WIIT: acquisiti nuovi contratti per un complessivo di oltre 4 mln di euro

Luca Fiore 1 agosto 2017 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

+0,91% sul listino milanese per il titolo WIIT che sale a 49,95 euro. Nei due mesi successivi alla quotazione sul mercato AIM Italia, la società fornitrice di servizi Cloud ha sottoscritto nuovi contratti pluriennali per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.“Siamo molto contenti della sempre maggiore attenzione che le aziende italiane stanno dando ai temi della sicurezza informatica e del conseguente interesse dei nostri clienti per i servizi di Cyber Security che offriamo in Cloud – ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT – Guardiamo con soddisfazione la crescita della pipeline che riteniamo essere anche conseguenza della maggiore visibilità della nostra azienda derivante dalla quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana”.