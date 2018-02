Voucher digitalizzazione: proroga invio domande a oggi alle 17

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

C'è tempo fino alle 17 di oggi per inviare le domande sui Voucher digitalizzazione. Lo ha comunicato nei giorni scorsi il ministero dello Sviluppo Economico (Mise). Venerdì scorso, ultimo termine previsto per l’apertura dello sportello, "si è determinato un picco di accessi alla piattaforma informatica e una parte degli utenti ha avuto difficoltà nel completamento delle attività di predisposizione e invio delle domande di accesso alle agevolazioni - spiegano in una nota dal ministero -. La piattaforma ha però acquisito regolarmente le domande in numero di oltre 12 mila, che si aggiungono alle oltre 70 mila inviate dal 30 gennaio all’8 febbraio".