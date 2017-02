Volkswagen: a gennaio vendite globali marchio sotto quota 500 mila unità, -4,9% causa debolezza Cina

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'anno senza smalto per il marchio Volkswagen che ha venduto a livello globale 495.900 unità, in flessione del 4,9%. A pesare è la debolezza in Cina (il più grande mercato di vendita per Volkswagen) dove il colosso di Wolsburg ha visto le vendite scendere dell'11,8% in scia alla significativa riduzione delle agevolazioni fiscali per i veicoli delle classi di bassa cilindrata a partire dalla fine del 2016.

In Europa, invece, le vendite sono cresciute del 4,7% a 121.100 unità e in Nord America del 7,4% (+17,1% negli Stati Uniti).